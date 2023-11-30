Conference League
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2 - 1
ن م
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Lucas Martinez Quarta 45' + 4'Nicolas Gonzalez 82' (جزاء)
Joris Kayembe Ditu 45'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

فيورنتينا v جينكالنتائج والإحصائيات,