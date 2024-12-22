الدوري الإيطالي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
فرانسيسكو زامبانو 38'M. Sverko 67'
ليوناردو بافوليتي 76'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

فينيسيا v كالياريالنتائج والإحصائيات,