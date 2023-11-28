دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Mats Wieffer 77'
Lutsharel Geertruida 14' (هدف عكسي)Mario Hermoso 57'Santiago Gimenez 81' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

فينورد v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,