الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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C. Tengstedt 9'جيسي يورونين 81' (هدف عكسي)
G. Oristanio 2'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

فيرونا v فينيسياالنتائج والإحصائيات,