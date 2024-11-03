الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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C. Tengstedt 13'G. Magnani 34'A. Harroui 88'
M. Soule 28'A. Dovbyk 53'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

فيرونا v روماالنتائج والإحصائيات,