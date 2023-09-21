Conference League
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3 - 1
ن م
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Barnabas Varga 44' (جزاء)Owusu Kwabena 45' + 7'أليكساندر بيسيتش 79'
Djordje Ivanovic 26'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

فيرنسفاروش v كوكاريكيالنتائج والإحصائيات,