الدوري الأوروبي
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4 - 3
ن م
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M. Ben Romdhane 9', 45'اداما تراوري 34'B. Varga 82' (جزاء)
S. Mijnans 76', 90' + 5'T. Parrott 90'
(ش١ 3-0) (ن م 4-3)

فيرنسفاروش v أي زد ألكمارالنتائج والإحصائيات,