الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 0
انتهت
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أوليفر بورك 28'رومانو شميد 84'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,