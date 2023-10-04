دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 0
ن م
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Motoki Hasegawa 90'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

فيتافوريت كوفو v بوريرام يونايتدالنتائج والإحصائيات,