الدوري الأوروبي
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3 - 1مجم 3 - 5
ن م
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إيتيان كابوي 32'Alexander Soerloth 54'Yerson Mosquera 85'
Jonathan Clauss 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

فياريال v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,