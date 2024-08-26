الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 3
ن م
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S. Cardona 26'T. Barry 60'Jailson 64' (هدف عكسي)دانييل باريخو 90' + 10'
بورخا إيغليسياس 12'أوسكار مينجويزا 31'C. Starfelt 80'
(ش١ 1-2) (ن م 4-3)

فياريال v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,