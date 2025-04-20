الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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يريمي بينو 7'آيوزي بيريز 60'
ميكيل أويارزابال 19' (جزاء), 49'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

فياريال v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,