الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 5
ن م
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آيوزي بيريز 38'
روبرت ليفاندوفسكي 20', 35'P. Torre 58'رافينيا 74', 83'
(ش١ 1-2) (ن م 1-5)

فياريال v برشلونةالنتائج والإحصائيات,