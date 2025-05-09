الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 2
انتهت
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ليو أوستيجارد 1' (هدف عكسي)جوناس ويند 81'
بافل كاديرابيك 34'ماريوس بولتر 84'
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

فولفسبورج ضد هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,