الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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R. Baku 76'
O. Marmoush 30', 82' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

فولفسبورج v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,