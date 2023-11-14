كأس الاتحاد الإنجليزي
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T. Jenks 5'K. McAllister 18' (جزاء)J. Robson 30'H. Bunker 35'T. Omotoye 76'
A. Wiles 41'مايكل كولسون 89'

فوريست جرين v سكاربوروف أثليتيكاستعراض المباراة,