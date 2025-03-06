الدوري الأوروبي
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1 - 3
انتهت
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أليكساندر دجيكو 30'
سيريل ديسرس 7'فاكلاف سيرني 42', 81'
(½ 1-2) (انتهت 1-3)

فنربخشه ضد راينجرزالنتائج والإحصائيات,