Conference League
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4 - 0
ن م
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Ferdi Kadioglu 36'Dominik Takac 48' (هدف عكسي)إيدين دزيكو 59', 61'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

فنربخشه v ترنافاالنتائج والإحصائيات,