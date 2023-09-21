Conference League
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3 - 1
ن م
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Miguel Crespo 24'ميشي باتشوايي 30'سيردار عزيز 47'
Oliver Villadsen 55'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

فنربخشه v إف سي نوردسيايلاندالنتائج والإحصائيات,