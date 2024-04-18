Conference League
team-logo
1 - 0مجم 3 - 3جزاء 2 - 3
team-logo
عرفان قهوجي 11'
(ش١ 1-0) (ن م 1-0) (و إ 1-0)

فنربخشه v أولمبياكوسالنتائج والإحصائيات,