كأس العالم
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4 - 1
ن م
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أدريان رابيو 27'أوليفر جيرو 32', 71'كيليان مبابي 68'
Craig Goodwin 9'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

فرنسا v أسترالياالنتائج والإحصائيات,