الدوري الألماني
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5 - 0
ن م
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K. Sildillia 15'فيسنزو جريفو 33', 57'R. Doan 76', 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

فرايبورج v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,

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