الدوري الأوروبي
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5 - 0
ن م
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ميكايل جريجوريتش 3', 8', 36'Kilian Sildillia 42'Ritsu Doan 77'
(ش١ 4-0) (ن م 5-0)

فرايبورج v أولمبياكوسالنتائج والإحصائيات,