الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 3
ن م
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Pepelu 14' (جزاء)C. Tarrega 90' + 4'
أليكس مونوز 43'F. Silva 53'A. Moleiro 84'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

فالنسيا v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,