الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 3
ن م
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جوليان ألفاريز 12', 30'أنخل كوريا 86'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

فالنسيا v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,

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