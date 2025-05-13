الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 1
انتهت
team-logo
A. Sherif 52'
A. Awad 71' (هدف عكسي)
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

فاركو ضد المصريالنتائج والإحصائيات,