الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Omar Kamal 35' (هدف عكسي)
Emam Ashour 30' (جزاء), 45' + 4'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

فاركو v الأهليالنتائج والإحصائيات,