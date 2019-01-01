الوصل يخسر أمام عجمان الذي لعب بـ10 لاعبين من بداية اللقاء تقريبًا، والفجيرة يتخطى خورفكان في دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

صنع عجمان الحدث وهزم الوصل بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي رغم أنه لعب منقوصًا منذ الدقيقة الـ12 من المباراة، فيما نجح الفجيرة في تخطي ضيفه خورفكان بنتيجة 2-1.

وورغم الصدمة المبكرة التي تعرض لها عجمان بطرد لاعبه محمد أحمد بعد 12 دقيقة فقط من صافرة البداية إثر تدخله العنيف ضد فابيو دي ليما، إلا أنه لعب الشوط الأول بمستوً جيد جدًا وكان الند بالند للوصل في الاستحواذ والمحاولات الهجومية، بل تمكن من إنهاء الشوط لصالحه بهدف أحرزه مهاجمه الجديد أبو بكر تراولي القادم من الشباب السعودي عند الدقيقة الـ21.

تحسن أداء الوصل نسبيًا في الشوط الثاني واستحوذ على الكرة وتعددت محاولاته الهجومية فيما اعتمد عجمان على العودة لنصف ملعبه وتنظيم دفاعه جيدًا ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة.

وسنحت للفريقين عدة فرص خاصة الوصل لكن علي الحوسني حارس مرمى عجمان وقف سدًا منيعًا أمام لاعبي الإمبراطور، خاصة بتصديه بمساعدة العارضة لتسديدة قوية غيرت من اتجاهها في اللحظات الأخيرة من اللقاء، لتنتهي المباراة بانتصار مذهل لفريق البركان وتحرك رصيده للنقطة السابعة مقابل توقف رصيد الوصل عند نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، نجح الفجيرة في قلب تأخره أمام ضيفه خورفكان لانتصار ثمين رفع به رصيده إلى 6 نقاط وأبقى الوافد الجديد لدوري الخليج العربي الإماراتي عند نقطته الأولى.

وقد تقدم خورفكان برأسية روبسون دي باولا عند الدقيقة الرابعة، لكن فيرناندو جابرييل عادل النتيجة لأصحاب الملعب من علامة الجزاء بعد نصف ساعة وبتدخل من تقنية الفيديو في احتساب ركلة الجزاء.