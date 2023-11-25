دوري روشن السعودي
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4 - 2
ن م
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جورج كيفين نكودو 44', 45' + 5' (جزاء), 90' + 5' (جزاء)أسان سيساي 90' + 8'
Bader Mohammed Munshi 64' (هدف عكسي)زكريا سامي السوداني 75'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

ضمك v أبهاالنتائج والإحصائيات,