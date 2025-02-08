دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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حبيبو محمدو ديالو 50', 73'
ماركوس ليوناردو 32'سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 77'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

ضمك v الهلالالنتائج والإحصائيات,