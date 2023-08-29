دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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أسان سيساي 23' (جزاء), 45' + 3'
Firas Al-Buraikan 61', 90' + 3'
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

ضمك v الفتحالنتائج والإحصائيات,