دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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مشاري النمر 90' + 10'
B. Young 48'عمر السومة 63'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

ضمك v العروبةالنتائج والإحصائيات,

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