دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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Farouk Chafai 58'عبدالقادر بدران 85'نيكولاي ستانسيو 90' + 11'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

ضمك v الطائيالنتائج والإحصائيات,