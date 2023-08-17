دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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Abdullah Khalid Al Ammar 53', 90' + 10'
Saleh Al-Abbas 12', 35'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2)

ضمك v الرياضالنتائج والإحصائيات,