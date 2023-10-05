دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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أسان سيساي 16'جورج كيفين نكودو 42'Ahmed Zain 46'Bruno Viana 63' (هدف عكسي)
Nawaf Al Habashi 83'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

ضمك v الحزمالنتائج والإحصائيات,