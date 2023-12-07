دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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جورج كيفين نكودو 12', 45' + 7'مارسيلو جروهي 46' (هدف عكسي)
عبد الرزاق حمد الله 45' + 3' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

ضمك v الاتحادالنتائج والإحصائيات,