كأس العالم
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
ألكساندر ميتروفيتش 26'Dusan Vlahovic 35'
شيردان شاكيري 20'بريل إيمبولو 44'Remo Freuler 48'
(ش١ 2-2) (ن م 2-3)

صربيا v سويسراالنتائج والإحصائيات,