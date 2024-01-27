كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 5
ن م
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G. Hamer 44'W. Osula 45' + 8'
F. Buonanotte 14'J. Pedro 29' (جزاء), 52' (جزاء), 67'داني ويلبيك 90' + 7'
(ش١ 2-2) (ن م 2-5)

شيفيلد يونايتد v برايتونالنتائج والإحصائيات,