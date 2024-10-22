دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 2
ن م
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A. Li 2'L. Wu 41'M. Vargas 86'
M. Doka 61'N. Duarte 90' + 4'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

شنغهاي ايست آسيا v سينترال كوست مارينرزالنتائج والإحصائيات,