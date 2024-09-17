دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 1
ن م
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Andre Luis 64'سيفاس ماليلي 71', 82' (جزاء)T. Gao 84'
J. Teixeira 53'
(ش١ 0-0) (ن م 4-1)

شنجهاي شينهوا v بوهانج ستيلرزالنتائج والإحصائيات,