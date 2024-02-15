Conference League
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4 - 1
ن م
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Mika Biereth 4'جون جورينك ستانكوفيتش 27'Otar Kiteishvili 64' (جزاء)Amady Camara 90' + 1'
Gerson Rodrigues 8'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

شتورم جراتس v سلوفان براتيسلافاالنتائج والإحصائيات,