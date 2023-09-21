الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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William Boeving 58'
Viktor Gyoekeres 76'Ousmane Diomande 84'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

شتورم جراتس v سبورتنج لشبونةالنتائج والإحصائيات,