الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 2
انتهت
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ليونيداس ستيرجيو 19'
أوليفر بورك 32', 90'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

شتوتجارت ضد فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,