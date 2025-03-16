الدوري الألماني
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3 - 4
ن م
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E. Demirovic 15'N. Woltemade 48'جرانيت تشاكا 62' (هدف عكسي)
جيريمي فريمبونج 56'بييرو هينكابي 68'A. Stiller 88' (هدف عكسي)باتريك شيك 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 3-4)

شتوتجارت v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,