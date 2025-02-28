الدوري الألماني
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
A. Stiller 34'
M. Olise 45'ليون غوريتسكا 64'كينجسلي كومان 90'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

شتوتجارت v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,