الدوري الألماني
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3 - 2
ن م
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N. Woltemade 51', 59'A. Karazor 69'
D. Doekhi 37'R. Skov 48'
(ش١ 0-1) (ن م 3-2)

شتوتجارت v أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,