دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 1
ن م
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كوتا ميزونوما 37'
(ش١ 0-1) (ن م 0-1)

شاندونج تايشان v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,