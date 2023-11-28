دوري أبطال آسيا النخبة
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6 - 1
ن م
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Moises Lima 26', 56'Cryzan 49', 68', 89'سونج لونج 61'
Jarvey Gayoso 21'
(ش١ 1-1) (ن م 6-1)

شاندونج تايشان v كاياالنتائج والإحصائيات,