دوري المؤتمر الأوروبي
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0 - 1المجموع 1 - 1ضربة جزاء 4 - 5
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ماغنوس إيركم 10'
(½ 0-1) (انتهت 0-1) (انتهت 0-1)

شامروك ضد مولديالنتائج والإحصائيات,