الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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Mykola Matviyenko 68'Eguinaldo 90' + 3'
بيير إيميرك آوباميانج 64'Iliman Ndiaye 90'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

شاختار دونيتسك v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,